Filistinliler Nur Şems Kampı'ndaki Saldırıları Kınadı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarının 6 aydır sürmesi Filistinliler tarafından kınandı.

Nur Şems Kampı Halk Hizmeti Komisyonu çağrısıyla bir araya gelen Filistinliler, Tulkerim kenti merkezindeki Cemal Abdunnasır Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan Filistinliler, İsrail işgalini kınayan sloganlar attı, geri dönüş talebini belirten pankartlar taşıdı.

Nur Şems Kampı Halk Hizmeti Komisyonu Başkanı Nihad Şaviş, etkinliğe ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bugün burada dünyaya sesimizi duyurmak ve şunu söylemek için bulunuyoruz: Bu öldürmelere, yerinden etmelere, yıkımlara, evlerin ve mülklerin yıkılmasına artık yeter." ifadelerini kullandı.

Şaviş, geri dönmek istediklerini ve bunun dışında başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini bu konuda İsrail'in geri dönüş ve yeniden inşaya ilişkin hiçbir yaptığının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İsrail'in yüzlerce evi yıkıp yolları asfaltlayarak kampın coğrafyasını ve demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını dile getiren Şaviş, şunları söyledi:

"İsrail tarafı, açıklamalara göre kamptaki askeri operasyonun sona erdiğini iddia ediyor. Bugün dört ev yakılmışken ve ordu kampta kalmayı sürdürüyor, kurşun sıkarak hiçbir Filistinlinin geri dönmesine izin vermezken bu nasıl mümkün olabilir?"

İsrail ordusu 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarına devam ediyor.

Ordu, 30 Haziran'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda 1600'den fazla kişinin yaşadığı toplam 104 bina için yıkım kararı vermiş ve ilk etapta yıkılacak 50 binada mukim Filistinlilere eşyalarını taşımaları için birkaç saat süre tanımıştı.