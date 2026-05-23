Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme (Film-San) Vakfının düzenlediği "FilmSan Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, bu yıl ilk kez verilen ve tiyatro dünyasının emekçilerini bir araya getiren ödül töreninde "FilmSan Sanat Ödülü", Defne Yalnız, Yücel Erten, Özen Yula ve Cengiz Özek'e takdim edildi.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özen, tören açılışında yaptığı konuşmada, tiyatronun insanı insana anlatan en kadim sanatlardan biri olduğunu söyledi.

Özen, Film-San Vakfı olarak ilk kez tiyatro ödül gecesi düzenlediklerini belirterek, "Bu yüzden çok heyecanlıyız. Biz yola çıkarken 1975'te kurulan vakfımızın tüzüğünde şöyle bir madde var. Der ki, 'Film-San Vakfı, sinema, tiyatro, müzik ve sanatın diğer dallarında festivaller, ödül geceleri, paneller, çalıştaylar düzenler.' Bu maddeden güç alarak fiziksel ve eyleme dönüşümü için yola çıktık ve süreç bizi bu güzel geceye taşıdı." dedi.

"FilmSan Sanat Ödülü"ne layık görülen oyuncu Defne Yalnız, tiyatro sahnesi macerasının 6 yaşında başladığı bilgisini vererek, "Maceramın son yıllarında böylesi bir ödülle taçlandırılmak ve unutulmamış olmak çok mutlu etti." diye konuştu.

Oyuncu ve yönetmen Yücel Erten ise ödül törenlerinin ilgiyle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bu sanatı yürüten insanlara. Film-San Vakfının tiyatro sanatına böyle bir yakınlık göstermesini kutlamak lazım. Ödül deyince işte biliyorsunuz ödüle karşı olanlar var. Tiyatroda hiçbir zaman için falanca piyesi kim daha iyi oynadı diye bir yarışma yapmıyoruz. Her biri bir dünya, her biri bir özlem, her biri üretim... Dünyaya ve topluma yeniden şekil verebilme özlemi."

19 kategoride ödül verildi

Dekor/Sahne Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Işık Tasarımı, Oyun Müziği, Yılın Koreografisi, Yerli Oyun Yazarı, Yılın Umut Veren Kadın ve Erkek Oyuncusu, Yardımcı Kadın ve Erkek Oyuncu, Tek Kişilik Kadın ve Erkek Oyuncu, Yılın Kadın ve Erkek Oyuncusu, Yönetmen, Müzikli Oyun/Müzikal, Yılın Oyunu ve Yılın Prodüksiyonu kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez verilen 'FilmSan Sanat Ödülü' ile birlikte toplam 19 başlıkta ödüller takdim edildi.

Dekor/Sahne Tasarımı ödülünü "Don Quixote Müzikali" adlı oyundaki çalışmasıyla Hakan Dündar kazanırken, Kostüm Tasarımı ödülüne "Eşeğin Gölgesi" adlı yapımdaki çalışmasıyla Ayçın Tar layık görüldü.

Işık Tasarımı ödülünü "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunundaki çalışmasıyla Akın Yılmaz alırken, Oyun Müziği ödülü "Gergedanlar" yapımındaki besteleriyle Berkay Özideş'e verildi.

Yılın Koreografisi ödülünü "Gergedanlar" adlı yapımdaki çalışmasıyla Adem Mülazım kazanırken, Yerli Oyun Yazarı ödülüne "Eşyanın Tabiatı" adlı eserle Ferhat Ergün değer görüldü.

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu ödülünü Burçin Nokiç ve Eylem Kaçalin'e, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu ödülüne Emre Akbey ve Gürberk Polat layık görüldü.

Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Ece Kazımoğlu ve Ezgi Oltes paylaşırken, Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü Gürkan Sinan'a verildi. Tek Kişilik Kadın Oyuncu ödülüne Özge Arslan, Tek Kişilik Erkek Oyuncu ödülüne Salih Bademci değer görüldü.

Yılın Oyunu ödülünü "Devlerin Savaşı" kazandı

Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü Şebnem Köstem kazanırken, Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne Ünsal Coşar layık görüldü.

Yönetmen ödülünü "Lie Low" adlı yapımdaki çalışmasıyla Cem Burçin Bengisu aldı.

Müzikli Oyun/Müzikal ödülü, "Jekyll & Hyde" adlı yapıma verildi. Yılın Oyunu ödülünü "Devlerin Savaşı" adlı yapım kazandı. Yılın Prodüksiyonu ödülüne "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu değer görüldü.

Başkanlığını Doç. Dr. Aziz Tamer Güler'in yaptığı FilmSan Tiyatro Ödülleri jürisinde Alp Balkan, Cengiz Korucu, Dilşad Göktepe, Gülay Oktar, U. Kıvanç Terzioğlu, Murat Özen, Neriman Uysal, Önder Arik, Savaş Aykılıç, Sevinç Özer, Prof. Dr. Tuğçe Ulugün Tuna ve Yıldız Kalkavan yer aldı.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı, 1975'te Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman ve Emel Sayın'ın da aralarında bulunduğu isimler tarafından kuruldu ve bugüne kadar 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının emeklilik hakkı kazanmasına katkı sağladı.