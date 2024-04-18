Filografi Sanatçısı Ümmühan Gürbüz ve Öğrencilerinin Eserlerinden Oluşan \'Mühür\' Sergisi İstanbul\'da Açıldı

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Filografi sanatçısı Ümmühan Gürbüz ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mühür" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, köklü sanat mirasını geleceğe taşımak amacıyla bu tarz sergiler açmaya devam edeceklerini söyledi.

İTO olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarına dikkati çeken Yaşık, "Ümmühan Gürbüz Hanımefendiye ve öğrencilerine emeklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Sergimiz 30 Nisan'a kadar açık olacak. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

"Elimize aldığımız motif formuna göre, biz kendimizi şekillendirebiliyoruz"

Filografi sanatçısı Ümmühan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide filografi sanatından geleneksel ve modern eserlerin yer aldığını dile getirdi

Kendisinin ve kursiyerlerinin 50'den fazla eserini sergide sanatseverlerle buluşturduklarını vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Sanatseverler burada orijinal eserler görecek. Tamamına yakınında tasarımlar bana ve kursiyerlerime aittir. Filografi alanında çok geniş bir yelpazede çalışabiliyoruz. Elimize aldığımız motif formuna göre biz kendimizi şekillendirebiliyoruz. Filografiyi de kendimize göre şekillendirebiliyoruz. Her tarza hitap edebilecek bir çalışma ortaya çıkartmaya çalıştık. Hazırlık aşamasından itibaren gerçekten yabancı misafirlerimizi de çok fazla ağırladık. Hem sanatımız hem kültürümüz hem ülkemiz için gerçekten çok özel bir mekandayız. Yerli ve yabancı herkesi sergimize bekliyoruz."

Toplam 52 eserin yer aldığı sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilecek.