Finans Analisti Memiş'ten Altın ve Petrol Piyasaları İçin Kritik Uyarılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finans Analisti Memiş'ten Altın ve Petrol Piyasaları İçin Kritik Uyarılar

09.04.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, İslam Memiş yatırımcılara önümüzdeki 15 günlük süreçte istikrarsız fiyat hareketleri beklemeleri gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarının gerilediğini ancak geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini belirtti.

Küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Önümüzdeki 15 günlük süreçte piyasalarda istikrarsız ve manipülatif fiyat hareketlerinin öne çıkacağını belirten Memiş, altın fiyatlarının düne kıyasla gerilediğini, ancak geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini ifade etti. Ons altının 4.650-4.900 dolar aralığını takip edeceğini söyledi.

Gram altın tarafında ise işçilik farklarının azalması ve piyasada altının bollaşması nedeniyle fiyatlarda gerileme olduğunu açıklayan Memiş, bu durumun orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğunu vurguladı. Gram altın TL fiyatının 6.500-7.000 lira aralığında dalgalanmasını beklediğini belirtti.

Mart ayında yaşanan altın kıtlığına değinen Memiş, bankalardaki altın mevduatının 600 tonun üzerinde olduğunu ve yatırımcı yoğunluğunu gösterdiğini söyledi. Piyasalardaki yönün jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu, özellikle Orta Doğu'daki haber akışlarının fiyatları etkilediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının altın üzerindeki etkisine de değinen Memiş, petrolün yükselmesinin altını baskılayabileceğini, ancak 15 gün sonra kalıcı bir anlaşma gelirse altın fiyatlarının hızlı toparlanabileceğini belirtti. Yatırımcılara, bu süreçte ekranı kapatmalarını ve günlük fiyat değişimlerine takılmamalarını önerdi.

Uzun vadede ise ons altında 5.800-6.000 dolar, gram altında 10.000 lira hedefinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların 'al ve unut' modelini benimsemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İslam Memiş, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 18:48:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.