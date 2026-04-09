Finans Analisti Memiş'ten Altın ve Petrol Piyasaları İçin Kritik Uyarılar

Küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Önümüzdeki 15 günlük süreçte piyasalarda istikrarsız ve manipülatif fiyat hareketlerinin öne çıkacağını belirten Memiş, altın fiyatlarının düne kıyasla gerilediğini, ancak geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini ifade etti. Ons altının 4.650-4.900 dolar aralığını takip edeceğini söyledi.

Gram altın tarafında ise işçilik farklarının azalması ve piyasada altının bollaşması nedeniyle fiyatlarda gerileme olduğunu açıklayan Memiş, bu durumun orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğunu vurguladı. Gram altın TL fiyatının 6.500-7.000 lira aralığında dalgalanmasını beklediğini belirtti.

Mart ayında yaşanan altın kıtlığına değinen Memiş, bankalardaki altın mevduatının 600 tonun üzerinde olduğunu ve yatırımcı yoğunluğunu gösterdiğini söyledi. Piyasalardaki yönün jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu, özellikle Orta Doğu'daki haber akışlarının fiyatları etkilediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının altın üzerindeki etkisine de değinen Memiş, petrolün yükselmesinin altını baskılayabileceğini, ancak 15 gün sonra kalıcı bir anlaşma gelirse altın fiyatlarının hızlı toparlanabileceğini belirtti. Yatırımcılara, bu süreçte ekranı kapatmalarını ve günlük fiyat değişimlerine takılmamalarını önerdi.

Uzun vadede ise ons altında 5.800-6.000 dolar, gram altında 10.000 lira hedefinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların 'al ve unut' modelini benimsemesi gerektiğini söyledi.