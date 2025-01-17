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Finans Paneli Düzenlendi

Finans Paneli Düzenlendi

Hitit Üniversitesi ve Finans Derneği, ekonomik görünüm ve sektör beklentilerini ele aldı.

17.01.2025 18:50
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Çorum Hitit Üniversitesi ile Finans Derneğince "2025 Ekonomik Görünüm ve Sektörel Beklentiler" paneli düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Finans Derneği Başkanı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Sosyal Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, finans konusunda uzman hocaların görüş ve tavsiyelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Panelde finans dünyasına tarihsel perspektiften bakarak dünya piyasaları ve borsalarının başlangıcından nereye geldiği konularını değerlendirmek istediklerini belirten Başçı, "Daha sonra günümüzde sektörel anlamda piyasa nereye gidiyor, finansta nelerden bahsediliyor ve bundan sonra gelecekte neler bekleniyor kavramlarını konuşacağız." dedi.

Panelde Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk ve Dr. Batuğhan Karaer, ekonomi ve finans sektörlerinin tarihsel gelişi ile budan sonraki süreç için beklentileri içeren sunumlar yaptı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

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