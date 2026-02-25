Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzalandı

Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzalandı
25.02.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK ve TBB, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için işbirliği protokolü imzaladı.

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında, 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

SPK ile TBB arasında imzalanan 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' töreni, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kulelerinde gerçekleşti. Törene, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar katıldı.

Törende konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye'nin finansal istikrarının güçlenmesinde, yatırımcı güveninin perçinlenmesinde ve en nihayetinde toplumsal refaha katkı sağlamada bu protokolü önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Finansal okuryazarlığı yüksek, bilinçli yatırımcının finansal sistemin sağlıklı işlemesinde kilit rolü vardır. Aslında finansal okuryazarlığı bugüne kadar görece dar bir çerçevede ele aldık. En temel anlamda bireylerin gelir gider dengesi kurması üzerine kurgulanan bu kavram tasarruf, yatırım, kredi kullanımı ve yatırım gibi başlıklardan ibaret görüldü. Fakat geldiğimiz noktada özellikle dijitalleşmenin hız kazanması ve yatırımcı sayısındaki ivmeli artışın da itici gücüyle artık finansal okuryazarlık sadece gelir gider dengesini kurmak değil aynı zamanda bireyin finansal güvenliğini sürdürebilir biçimde koruma yetkinliğini de içine almaktadır" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN FİNANSAL FARKINDALIĞI ERKEN YAŞTA KAZANMASINI DESTEKLİYORUZ'

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise bilinçli finansal kararlar almanın, kaynakların etkin yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğunu, ekonomik refah ile istikrarın sağlanmasına katkı sağladığını vurgulayarak, "Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde finans ve bankacılık alanında çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Finans sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda her yıl sunduğumuz ortalama 450 eğitim programıyla yaklaşık 10 bin sektör çalışanına ulaşıyoruz. Dijital eğitim platformumuzda yer alan içerikleri yalnızca bankacılarla ve finans çalışanlarıyla değil, toplumun farklı kesimleriyle paylaşıyoruz" dedi.

Çakar, TBB'nin lise öğrencilerinden 55 yaş üzeri bireylere, KOBİ'lerden girişimcilere kadar geniş bir kesime yönelik eğitim içeriklerinin bulunduğunu söyleyerek, "2025 yılında, Türkiye'nin farklı illerindeki birçok üniversitesinden 3 binin üzerinde öğrenciyle doğrudan temas kurduk. 13-15 yaş grubu için ülke genelinde düzenlediğimiz bir finansal okuryazarlık yarışmamız bulunuyor. Gençlerimizin finansal farkındalığı erken yaşta kazanmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SPK Başkanı Gönül ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, konuşmaların ardından, protokolü imzaladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul Finans Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:33:26. #7.11#
SON DAKİKA: Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.