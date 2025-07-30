Fındık Bahçesinde Ölüm: Erdal Küçük Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fındık Bahçesinde Ölüm: Erdal Küçük Hayatını Kaybetti

Fındık Bahçesinde Ölüm: Erdal Küçük Hayatını Kaybetti
30.07.2025 00:30
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Gazeteci Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

FINDIK BAHÇESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fındık Bahçesinde Ölüm: Erdal Küçük Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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