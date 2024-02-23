Fındık bahçesine devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fındık bahçesine devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Fındık bahçesine devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.K yönetimindeki otomobil fındık bahçesine devrildi. Kazada S.E hayatını kaybederken, sürücü M.K ise ağır yaralandı ve Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

23.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:09
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tepecik Mahallesi'nde M.K (27) yönetimindeki 55 KR 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.

Kazada araçtaki S.E olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü M.K ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fındık bahçesine devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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