Fındık İşçilerini Taşıyan Kamyonet Kazası: 4 Ölü

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra ilçeye bağlı Oyraca köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyreden Mustafa Alim yönetimindeki 28 TA 824 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki şarampole yuvarladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Ayşe Zeynep Yılmaz ise araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.