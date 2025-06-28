Fındık Tarımı İçin Bilim Kafe Etkinliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Giresun Üniversitesi iş birliğinde "Kahverengi Kokarcanın Fındığa Etkisi ve Fındıkta Kalite Kayıpları" ile "Fındıkta Gübreler ve Gübreleme" konulu program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği, Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce Kale Mahallesi'ndeki tarihi Rektörlük binası bahçesinde gerçekleştirildi.

Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan ve Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Akgün, fındık tarımı konusunda katılımcılara bilgi sundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, etkinliğin üniversite ile Giresun adına değerli olduğunu belirterek, belli aralıklarla halka açık bilimsel faaliyetler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.