Finike Belediyesi Türk Müziği Topluluğu\'ndan \'Sevda Şarkıları\' konseri

Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından "Sevda Şarkıları" isimli konser düzenlendi.

Finike Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Müziği Topluluğu, Finike Belediyesi Sinema Salonunda ilk konserini verdi. Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'nun yönetimindeki topluluk çeşitli eserleri seslendirdi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, konser sonunda emeklerinden ve katkılarından dolayı Türk Müziği Topluluğu Koro şefi Bilgenoğlu'na çiçek takdim etti.

Başkan Geyikçi, yaptığı konuşmada Finike'nin kültürel hayatına katkı sağlaması açısından bu tür etkinlikleri önemli bulduklarını belirterek, "Bundan sonra nice konserlerde hep birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi Finike'mizde bir kültür merkezimiz yok. Altyapıyı tamamlayıp, üstyapı çalışmalarımıza başladık. Finike'miz hızla gelişen bir ilçe. Bundan sonra kalıcı eserler yapmak zorundayız. Yeni dönem için bir kültür merkezi projesi hazırlıyoruz. İnşallah bunu 5 yıl içerisinde yapmak bize nasip olur ve konserlerimizi sizlerle birlikte daha güzel meydanlarda ve salonlarda yaparız." diye konuştu.

Türk Müziği Topluluğu Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu ise ilk konserlerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.