Finike'de Bayram Şenliği Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finike'de Bayram Şenliği Coşkusu

Finike\'de Bayram Şenliği Coşkusu
21.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finike'de UMESKO öncülüğünde gerçekleştirilen bayram şenliğinde çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde bayram şenliği etkinliği yapıldı.

Turunçova Mahallesi'nde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) ve mahalle muhtarı Ömer Fırtına öncülüğünde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte gelenek ve görenekler yaşatıldı.

UMESKO Başkanı Sebile Gürkan, AA muhabirine, amaçlarının özellikle çocukların hayatlarında bir anı olacak, gelecekte anlatabilecekleri güzel bir bayram coşkusu yaşatmak olduğunu söyledi.

Gürkan, etkinliğin gerçekleştirilmesinde Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve mahalle muhtarı Ömer Fırtına'nın destek verdiğini kaydetti.

Şenlikte çocuklar için sihirbaz gösterisi, yüz boyama, çeşitli oyunlar, Dj performansı, müzik dinletisi etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirten Gürkan,"Etkinliğimize yaklaşık 500 çocuk ve aileleri katıldı. Bayramın ruhuna yakışır, çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte çocuklara bayram şekeri, harçlık ve pamuk şekeri dağıtıldığına işaret eden Gürkan, katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de Bayram Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan mesajı damga vurdu
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:21:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Finike'de Bayram Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.