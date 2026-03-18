Finike'de Elektrik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Turunçova Mahallesi'nde, bahçede bulunan elektrik direğindeki akıma kapılan Nail Biçer (28) ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Biçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.