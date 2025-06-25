Finike'de Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçova Mahallesi'ndeki seralar ve yerleşim yerleri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına aldı.
Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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