Finike'de Orman Yangınına Müdahale

Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Akçalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına orman işçileri 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla karadan müdahale ederken, çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor.