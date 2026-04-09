Finike'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Demir (63) hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kumluca- Finike yolu Hasyurt Mahallesi'ndeki TIR parkı önünde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri ikiye ayrılırken, diğerinde büyük çapta hasar oluştu. İhbarla olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Demir, M.T. (21), S.Ü. (46), F.Ş. (24), M.C.Ö. (16) ve E.K. (23) yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, tedavileri için hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ahmet Demir, hastanede kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.