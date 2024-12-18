Finike ve Olecko Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Finike ve Olecko Kardeş Şehir Oldu

Finike ile Polonya'nın Olecko şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

18.12.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesi ile Polonya'nın Olecko şehri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Polonya'da Olecko Belediyesi'nin ev sahipliğinde Olecko Belediye Başkanı Karol Sobczak ile protokolü imzaladıklarını bildirdi.

Finike'nin 2023'te Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını Polonya'da aldığını belirten Geyikçi, Polonya ile daima iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.

İşbirliğinin iki kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını aktaran Geyikçi, "Olecko ve Finike bundan sonraki süreçte ilişkilerini turizmden tarıma, ekonomiden, kültür ve sanata her alanda geliştirecek ve ileri götürecek." ifadesini kullandı.

Geyikçi, en kısa zamanda Olecko'dan bir heyeti Finike'de ağırlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Polonya, antalya, Turizm, Güncel, Finike, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike ve Olecko Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Finike ve Olecko Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.