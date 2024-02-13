Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Trump'ın NATO açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Trump'ın NATO açıklamalarına yanıt verdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Trump\'ın NATO açıklamalarına yanıt verdi

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Alexander Stubb, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğuna ilişkin ifadelerine cevap verdi. Stubb, Trump'ın sözlerinin ABD'deki seçim kampanyasının bir parçası olduğunu belirterek, Finlandiya'nın sakin kalarak NATO üyeliğini inşa etmeye odaklanması gerektiğini vurguladı. Stubb, cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlamış ve görevine 1 Mart'ta başlayacak.

13.02.2024 12:31
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Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Alexander Stubb, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğuna" ilişkin ifadelerinin ardından, ülkesinin sakin kalması gerektiğini belirtti.

Stubb, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine ilişkin, ABD'de yürütülen seçim kampanyasının, Finlandiya'dakinden farklı olduğuna dikkati çekti.

ABD'deki kampanyalarda kullanılan retoriğin daha güçlü olduğunu vurgulayan Stubb, "Bu aşamada sakin kalmak ve NATO üyeliğimizi inşa etmeye odaklanmak en iyisi." dedi.

Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini Stubb önde tamamlamıştı

Stubb, 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu, resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlamıştı.

Oyların yüzde 51,6'sını Stubb, yüzde 48,4'ünü ise rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto almıştı.

Stubb, görevine 1 Mart'ta başlayacak.

Kaynak: AA

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