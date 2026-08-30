Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan NATO Açıklaması - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan NATO Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Stubb, Rusya'nın NATO'ya saldırmayacağına inanıyor ve diyalog çağrısında bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'nın "dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO'ya saldırmak isteyeceğine inanmadığını" söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Bild gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Savunma Bakanlığının ve Alman ordusunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2029'a kadar NATO topraklarına saldırı düzenleyeceği yönünde uyarılarda bulunduğu anımsatılan Stubb, "Böyle bir kristal küreye sahip olan biri varsa, harika. Ancak ben bunun için herhangi bir kanıt veya somut bilgi görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Stubb, "Rusya'nın dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO'ya saldırmak isteyeceğine inanmadığını" belirtti.

Bunu gerekçelendiren Stubb, "Birincisi, istihbarat bilgilerine sahibim. İkincisi de, bir caydırıcılığımız var ve bu caydırıcılık, dünyanın herhangi bir yerindeki diğer tüm askeri güçlerin caydırıcılığından daha güçlüdür." diye konuştu.

Dünyadaki hiçbir güç için bu ittifakın kararlılığını sınamanın mantıklı olmadığını aktaran Stubb, "Rahat olun demiyorum, en kötüsünü engelleyebilmek için en kötüye hazır olmak gerekir." dedi.

Stubb, Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer saldırı düzenleme olasılığı konusunda da "Bu yaz Çin Dışişleri Bakanı beni ziyaret etti ve ben bu konuyu dile getirdim. O da şöyle dedi: 'Bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz.' Bunun oldukça etkili bir caydırıcılık olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, Rusya'nın "bilgi savaşıyla" hedefinin Avrupa'da korku tohumları ekmek olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın gerilimi tırmandırma imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Stubb, bu ülkenin tek yapabileceği şeyin seferberlik ilan etmek olduğunu ancak bunun da Rusya'da siyasi etkileri olacağını anlattı.

Ukrayna'nın bugün askeri, siyasi ve mali açıdan savaşın herhangi bir döneminde olduğundan daha güçlü ve daha iyi bir konumda bulunduğunu savunan Stubb, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını ileri sürdü.

Stubb, "zafer" olarak neyi tanımladığına ilişkin soruya "Hayatta kalınırsa, bağımsızlık korunursa, egemen bir devlet kalınırsa, bu bir zaferdir." yanıtını verdi.

Ukrayna'ya destek sağlamanın, Avrupa'nın güvenliğine yatırım olduğunu savunan Stubb, "Ukrayna kaybederse biz kaybederiz." diye konuştu.

Stubb, Almanya ve Finlandiya'nın, Rusya'ya karşı en iyi güvenlik garantisinin Ukrayna olduğunu anlaması gerektiğini kaydetti.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stubb, bunu gerçekten iyi bulduğunu ve diyalogda kalınması gerektiğini dile getirdi.

Stubb, ABD'lilerin ve Rusların başka formatlarda da temas halinde olmalarının doğru olduğuna dikkati çekerek "Umarım Amerikan ordusu da Rus ordusuyla görüşmeler yapıyordur." dedi.

Rusya'nın hibrit saldırılarına rağmen Avrupa'nın Kremlin ile görüşmeler yapmasını talep eden Stubb, "Bence Avrupa'da birileri orada neler olup bittiğini anlamak için Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmalı. Siyasi düzeyde birbirimizle konuşmalıyız." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan NATO Açıklaması - Son Dakika

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