Finlandiya'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci yaralandı

Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi tarafından iftar yemeği düzenlendi

Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi, kentteki termal bir otelde iftar yemeği düzenledi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ve birçok spor yetkilisi ile birlikte birçok hakem ve gözlemci de yemeğe katıldı. Yemekte İbanoğlu, kentte olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Yemek sonrasında ise Hakem Akademisi tarafından Mart Ayı EPAK toplantısı gerçekleştirildi ve Hakemliği bırakan Mehmet Aydın ve İsmail Güleçyüze plaket verildi.