Finlandiya, Fransa'nın nükleer caydırıcılık doktrinine katıldı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa ile savunma işbirliğini yoğunlaştırdıklarını ve bugün katılma kararı aldıkları "nükleer caydırıcılık" doktrininin Avrupa'yı güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Stubb, ülkesinin Fransa'nın "ileri nükleer caydırıcılık" doktrinine katılma kararı almasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Fransa ve Finlandiya arasındaki savunma işbirliğinin giderek yoğunlaştığını belirten Stubb, "Bugün yeni bir adım atarak, Fransa'nın 'ileri nükleer caydırıcılık' doktrinine katılma kararı aldık. İsveç, Norveç ve Danimarka dahil 10 ülke bu Fransız girişiminde yer alıyor. Bu girişim, her şeyden önce Avrupa güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." dedi.

Stubb, Fransa ile bir çalışma grubu oluşturulacağını ancak toplam sürecin 10-15 yıl sürebileceğini kaydederek, barış zamanında Finlandiya'da hiçbir nükleer silah konuşlandırılmayacağını ifade etti.

Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Stubb,"Rusya, Fransız girişimine karşı olumsuz bir tutum sergileyeceğini belirtti. Bundan sonra da durumun böyle devam edeceğini varsayıyoruz. Bu meseleyi aşırı derecede dramatize etmemek gerekir. Soğukkanlılığımızı koruyalım." diye konuştu.

Finlandiya yönetimi bugün Fransa'nın "nükleer caydırıcılık şemsiyesine" katılmayı kabul ettiği bildirmişti.