Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi: Rus Casusluğu ve Nüfuzu Riski Yüksek

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Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi (SUPO), Rusya'nın beşeri istihbarat operasyonu yürütme gücünün zayıflamasına karşın, Rus casusluğu ve nüfuzu riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

SUPO tarafından yayımlanan yıllık raporda, Rusya'nın asıl dikkatinin Finlandiya'da değil Ukrayna'da olduğu, bu nedenle yakın gelecekte ülkeye yönelik askeri tehdit bulunmadığı belirtildi.

Rusya'nın temelde, "hasmane bir ülke" olarak değerlendirdiği, casusluk ve nüfuz operasyonlarıyla hedef aldığı Finlandiya'nın NATO üyeliğini olumsuz etkileyecek caydırıcı unsurlar oluşturmayı amaçladığı aktarılan raporda, özellikle siber ortam ve kritik altyapının bu tür tehditlere açık olduğu ifade edildi.

Raporda, Rusya'nın beşeri istihbarat operasyonu yürütme gücünün zayıflamasına karşın, Rus casusluğu ve nüfuzu riskinin yüksek olduğu uyarısı yer aldı.

Finlandiya'ya en büyük güvenlik tehdidini Rusya'nın oluşturduğunun yeniden vurgulandığı raporda, Helsinki ile Moskova arasındaki zayıf ilişkilerin artık "yeni normal" olduğu kaydedildi.

Moskova'nın yakın gelecekte Finlandiya'ya sorunlar çıkarmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, Rusya'nın etkisinin küçümsenmemesi gerektiği, belirsizlik ve karmaşa çıkarmanın Rusya için genellikle yeterli olduğu savunuldu.

SUPO Direktör Vekili Teemu Turunen, şimdi ve uzun vadede kötü niyetli faaliyetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Rusya, Finlandiya'nın 4 Nisan 2023'te NATO'ya katılmasının ardından Batı'yı, Helsinki'yi örgüte sürükleyerek Moskova ile ayrıştırmaya çalışmakla suçlamıştı. Finlandiya, aralık ayında, sınırdan geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yardım etmekle suçladığı Rusya ile sınırlarını kapatmıştı.