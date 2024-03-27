Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi (SUPO), Rusya'nın beşeri istihbarat operasyonu yürütme gücünün zayıflamasına karşın, Rus casusluğu ve nüfuzu riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.
SUPO tarafından yayımlanan yıllık raporda, Rusya'nın asıl dikkatinin Finlandiya'da değil Ukrayna'da olduğu, bu nedenle yakın gelecekte ülkeye yönelik askeri tehdit bulunmadığı belirtildi.
Rusya'nın temelde, "hasmane bir ülke" olarak değerlendirdiği, casusluk ve nüfuz operasyonlarıyla hedef aldığı Finlandiya'nın NATO üyeliğini olumsuz etkileyecek caydırıcı unsurlar oluşturmayı amaçladığı aktarılan raporda, özellikle siber ortam ve kritik altyapının bu tür tehditlere açık olduğu ifade edildi.
Raporda, Rusya'nın beşeri istihbarat operasyonu yürütme gücünün zayıflamasına karşın, Rus casusluğu ve nüfuzu riskinin yüksek olduğu uyarısı yer aldı.
Finlandiya'ya en büyük güvenlik tehdidini Rusya'nın oluşturduğunun yeniden vurgulandığı raporda, Helsinki ile Moskova arasındaki zayıf ilişkilerin artık "yeni normal" olduğu kaydedildi.
Moskova'nın yakın gelecekte Finlandiya'ya sorunlar çıkarmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, Rusya'nın etkisinin küçümsenmemesi gerektiği, belirsizlik ve karmaşa çıkarmanın Rusya için genellikle yeterli olduğu savunuldu.
SUPO Direktör Vekili Teemu Turunen, şimdi ve uzun vadede kötü niyetli faaliyetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.
Rusya, Finlandiya'nın 4 Nisan 2023'te NATO'ya katılmasının ardından Batı'yı, Helsinki'yi örgüte sürükleyerek Moskova ile ayrıştırmaya çalışmakla suçlamıştı. Finlandiya, aralık ayında, sınırdan geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yardım etmekle suçladığı Rusya ile sınırlarını kapatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi: Rus Casusluğu ve Nüfuzu Riski Yüksek - Son Dakika
Karabük'te düzenlenen 60. Kütüphane Haftası kutlamaları, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili Cem Şahin, konuşmasında kitap düşkünlüğünü ve kütüphanelerin önemini vurgulayarak, 60. Kütüphane Haftası'nı kutladı. Program, minik öğrencilerin Kütüphane Haftası temalı gösterisiyle sona erdi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Fen Lisesi öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları yardımlarla gıda kolisi ve alışveriş kartları temin ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan bu yardım, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tohumculuk sektöründe ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettiğini ve Anadolu'nun tüm topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, Tosya ilçesine yapılan tarımsal destek ve yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, 2024 yılında 400 çiftçinin bu desteklerden faydalanacağını açıkladı.
Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 9 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron ile birlikte kaçak sigara üretimi yapan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kompresör ve 2 sigara sarma makinesi de ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla Hereke Kalesi, peyzaj çalışmalarıyla renk cümbüşüne dönüştü. Tarihi dokusu ve açan lalelerle ziyaretçilerine görsel şölen sunan kale, Körfez ve ülke turizmine katkı sağlıyor.
Karabük Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. Üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının HPV ve HIV şüphesi taşıdığı iddiaları da gündeme geldi. Göç İdaresi Başkanlığı, mobil araç içinde yabancı uyruklu kişilerin sorgulamasını yapmaya başladı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan bir personel, işe geç gelip erken çıktığı ve verilen işi yapmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran hastane müdürüne bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de yaşayan muhasebeci Filiz Şen, 1 milyon TL değerindeki evrakları ve bilgisayarı kaybettikten sonra İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği röportaj sonrası evrakları market poşeti içinde kapısına asıldı. Şen, bilgisayarının kırık olduğunu ve içinden hard diskinin çalındığını fark etti. Şen, olayı gerçekleştirenlerden şüphelenirken, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?