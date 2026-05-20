Finlandiya, İsrail'den Açıklama Talep Etti

20.05.2026 22:27
Finlandiya, Küresel Sumud Filosu'na yapılan kötü muamele nedeniyle İsrail'in açıklama yapmasını isteyecek.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muamele nedeniyle İsrail'in Helsinki Büyükelçisinden açıklama talep edeceğini bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltında tutulan Küresel Sumud Filosu üyelerine saygılı davranılması, yasal korumalarının sağlanması ve güvenliklerinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Finlandiya'nın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüdeki eylemleri onaylamadığına işaret edilen paylaşımda, "İsrail'in Helsinki Büyükelçisi'nden Sumud Filosu üyelerine yönelik yapılan kötü muamele konusunda açıklama talep edilecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

