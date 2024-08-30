Finlandiya İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdi - Son Dakika
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Finlandiya İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdi

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Filistinlilerin zorla tahliye edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

30.08.2024 23:18
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Filistinlilerin "zorla tahliye edilmesinin uluslararası hukuka aykırı" olduğunu bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin'e saldırılarının "zaten hassas olan durumu kızıştırdığı" kaydedildi.

Açıklamada, "(İsrailli) Yerleşimlerin genişlemesi, endişe verici seviyede artan yerleşimci şiddeti ve Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabalarla ters düşmektedir." ifadesi kullanıldı.

Finlandiya'nın, Batı Şeria'da artış gösteren şiddet nedeniyle "endişe duyduğu" ve durumun "yakından takip edildiği" vurgulanan açıklamada, taraflara gerilimi azaltmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) "şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı yaptırım" ve Filistin Yönetimi'ne ekonomisini yeniden yapılandırması ve mali sürdürülebilirliğe destek olmak için 400 milyon avroluk mali destek kararı aldığı hatırlatıldı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Kaynak: AA

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