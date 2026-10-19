Finlandiya Savunma Kuvvetleri 1 milyon yerli kara mayını tedarik etmeyi planlıyor - Son Dakika
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Finlandiya Savunma Kuvvetleri 1 milyon yerli kara mayını tedarik etmeyi planlıyor

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Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin yerli üreticilerden 1 milyon yerli kara mayını satın almayı planladığı bildirildi. Ottawa Antlaşması'ndan 2025'te çekilme kararının ardından hazırlıklara başlandığı ve ülkede mayın üretebilecek yaklaşık yarım düzine şirket bulunduğu belirtildi.

Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin yerli üreticilerden 1 milyon yerli kara mayını satın almayı planladığı bildirildi.

Finlandiya medyasında ülkenin antipersonel mayınların kullanımını, üretimini ve depolanmasını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesinin hemen ardından kara mayını satın alma hazırlığına başladığı belirtilerek, ülkede mayın üretebilecek yaklaşık yarım düzine şirketin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ottawa Anlaşması nedir?

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren ve "Ottawa Anlaşması" olarak da bilinen Mayın Yasağı Sözleşmesi, antipersonel kara mayınlarının üretimini, kullanımını, depolanmasını ve transferini yasaklıyor.

Tam adı "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" olan anlaşmaya bugüne kadar 164 ülke taraf oldu. Bu ülkelerden 132'si sözleşmeyi hem imzalayıp hem de onayladı.

Finlandiya ise Rusya'nın oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan 2025'te çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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