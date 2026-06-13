Finlandiya Tatar Gençleri Yaz Okulu İstanbul'da - Son Dakika
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Finlandiya Tatar Gençleri Yaz Okulu İstanbul'da

13.06.2026 19:59
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YTB, Finlandiya'dan gelen gençleri Türkçe eğitimi ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Finlandiya Tatar Gençleri Yaz Okulu kapsamında, Finlandiya'da Türkçe eğitimi alan 10 genç İstanbul'da hem dil becerilerini geliştiriyor hem de Türkiye'nin kültürel mirasını yakından tanıyor.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Finlandiya İslam Cemaati bünyesinde 9 ay boyunca Türkçe eğitimi alan 17-21 yaşlarındaki 10 Finlandiya Tatarı genç, İstanbul'da bir araya geldi.

Program kapsamında Bursa, İznik ilçesi ve Eskişehir'e kültürel geziler de düzenlendi. Katılımcılar bu ziyaretlerde tarihi ve kültürel mekanları yerinde görme fırsatı bulurken, Türkiye'nin zengin medeniyet birikimini yakından tanıdı.

???????3 kız ve 7 erkek öğrenciden oluşan grup, iki hafta boyunca hem dil pratiği yapma hem de kültürel faaliyetlere katılma imkanı buluyor. Programla gençlerin Türkçe dil yetkinliklerini geliştirmeleri, Türkiye ile kültürel bağlarını güçlendirmeleri ve Türk kültürünü yakından tanımaları hedefleniyor.

Program kapsamında gençlere yönelik aktivite temelli ve uygulamalı bir Türkçe eğitim programı hazırlanırken, çeşitli atölye çalışmaları ve kültürel etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Ebru sanatı, İslam sanatında geometrik desenler, Türk mutfağı, geleneksel okçuluk, Türk sineması geceleri ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterimi ve atölyesi gibi etkinlikler sayesinde katılımcılar Türk kültürünün farklı yönlerini deneyimleme fırsatı elde ediyor.

Yaz okulunda ayrıca Türk mimarisi, Türk müziği, geleneksel el sanatları, Osmanlı tarihi ve Milli Mücadele dönemi hakkında bilgilendirici faaliyetler de düzenlenirken gençlerin ortak tarih ve kültür mirasını daha yakından tanımaları amaçlanıyor.

Finlandiya Tatar Gençleri Yaz Okulu, Finlandiya'daki Tatar gençlerinin anadil becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlarken, Türkiye ile olan kültürel ve tarihi bağlarının da gelecek nesillere aktarılmasına destek oluyor.

Kaynak: AA

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