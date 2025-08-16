Firar Eden Cezaevi Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan E.M, operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.