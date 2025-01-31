Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Güncel

Osmaniye'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden iki gün önce kaçan O.P'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. O.P. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.