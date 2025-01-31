Osmaniye'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden iki gün önce kaçan O.P'nin saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. O.P. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firar Eden Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?