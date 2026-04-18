Firari Abdulsamet U. Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Firari Abdulsamet U. Yakalandı

Firari Abdulsamet U. Yakalandı
18.04.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 16 yıl hapis cezası olan Abdulsamet U. yakalandı, onu saklayan arkadaşı ev hapsine alındı.

İSTANBUL'da 2024 yılından bu yana aranan ve 'kasten öldürmek', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan firari Abdulsamet U., yakalandı. Firari hükümlü cezaevine gönderilirken, onu sakladığı iddia edilen arkadaşı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülere yönelik yapılan çalışmalarda 25 Aralık 2024 tarihinden bu yana aranan Abdulsamet U.'yu yakalamak için bir dizi operasyon yaptı. Polis ekipleri, önce şüphelinin bulunduğunu tespit ettikleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ovacık köyünde bir eve baskın yaptı. Şüphelinin dakikalar önce evden ayrıldığı belirlenirken, yeniden takip başlatıldı. Firari hükümlünün kendisine yardım eden bir kişiyle birlikte Pendik'te olduğu belirlendi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Abdulsamet U.'nun sık sık ev değiştirdiği ve en son kaldığı rezidans tespit edildi. Belirlenen adrese Özel Harekat Polislerinin de katıldı bir operasyon düzenlendi. Baskında, firari hükümlü Abdulsamet U. ile onu sakladığı iddia edilen arkadaşı Yakup Ş. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yakup Ş.'nin 2017 yılında meydana gelen 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma', 'taşıma ve bulundurma' suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu ayrıca 5 ayrı UYAP araması olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet U. cezaevine gönderildi. Onu sakladığı iddia edilen Yakup S. hakkında ise mahkeme ev hapsi kararı verdi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Abdulsamet U. Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:40:39. #7.12#
SON DAKİKA: Firari Abdulsamet U. Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.