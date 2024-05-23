Firari, cenaze töreninde yakalandı - Son Dakika
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Firari, cenaze töreninde yakalandı

Firari, cenaze töreninde yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari, cenaze töreninde yakalandı. Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında suçlardan cezası bulunan S.Ö'nün bir cenaze törenine katılacağı bilgisini aldı. Jandarma, belirtilen yere giderek S.Ö'yü cenaze töreninin ardından yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

23.05.2024 09:43
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Samsun'un Yakakent ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari, cenaze töreninde yakalandı.

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Kasten öldürme; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak; basit yaralama; ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma; hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün bir cenaze törenine katılacağı bilgisini aldı.

Belirtilen yere giden jandarma, S.Ö'yü cenaze töreninin ardından yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Yakakent, Samsun, Yargı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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