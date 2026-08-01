Firari Cinsel İstismarcı Yakalandı
Kars'ta 132 yıl hapis cezası bulunan S.B. operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kars'ta hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Sarıkamış ilçesinde olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.B, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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