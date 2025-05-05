Firari Dolandırıcı Kars'ta Yakalandı

Kars'ta dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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