Tokat'ta hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve astsubaylıktan ihraç edildiği öğrenilen Ö.Ç, belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?