Firari Hırsız Gardıroptan Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı gardıropta yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarına ilişkin 11 dosyadan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari M.G'nin (27) saklandığı evi tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. M.G. saklandığı gardıropta yakalandı.

Yapılan aramada uyuşturucu hap, 2 bıçak ve teleskopik jop ele geçirildi.

Hükümlü, cezaevine teslim edildi.