Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan toplam 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?