Firari Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hırsızlık suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "bina içinden hırsızlık" suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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