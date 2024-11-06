Firari Hükümlü 8 Yıl Sonra Yakalandı

BURSA'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, 8 yıl sonra evinde yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıldır 'Gasp' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Gürkan Ş.'nin (30), Mahmudiye Mahallesi Balcı Sokak'taki evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan firari, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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