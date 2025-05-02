Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da "yağma" suçundan hakkında 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otoyoldaki uygulama noktasında durdurulan minibüste inceleme yaptı.
İncelemede yolculardan F.M'nin, "yağma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 20 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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