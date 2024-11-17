Firari Hükümlü Adıyaman\'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.
M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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