Firari Hükümlü Adıyaman\'da Yakalandı

Güncel

Adıyaman'da hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'yi yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.