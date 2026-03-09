Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.T'nin (31) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Demirtaş Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
