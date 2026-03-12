Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Takip sonucu Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?