İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ali D.'yi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yolda yürürken yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Ali D. İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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