Firari Hükümlü Ankara'da Yakalandı

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Ankara'da hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulama sonucunda şüphelinin, geçen yıl işlediği "birden fazla kişi ile gece vakti silahlı yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan H.T. olduğu anlaşıldı.

Hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.