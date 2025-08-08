Firari Hükümlü Antalya\'da Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında 5 ayrı uyuşturucu suçundan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 5 ayrı uyuşturucu suçundan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
