Firari Hükümlü Atakum\'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına çalışmaları sırasında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö'yü (18) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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