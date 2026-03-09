Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D'yi (23) saklandığı evden kaçmak isterken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
