Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

09.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yıl hapis cezası bulunan H.D., Bafra'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D'yi (23) saklandığı evden kaçmak isterken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Güncel, Bafra, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından red: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından red: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:44:14. #7.12#
SON DAKİKA: Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.