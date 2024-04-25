Firari Hükümlü Bahar Temizliği Operasyonunda Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Bahar Temizliği" olarak adlandıran operasyonda,14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalanma kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Hırsızlık" suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'yü (23) Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gözaltına alındı.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hükümlü kapalı cezaevine teslim edildi.
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