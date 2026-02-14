Firari Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan toplam 42 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 42 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A'yı yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.