Firari Hükümlü Fethiye'de Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus ekibi, Selim Günday Caddesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Yapılan sorguda K.T'nin (30) farklı suçlardan 17 yıl10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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